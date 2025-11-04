Иллюстративное фото

В Украине на фоне российских атак снова все чаще вводятся ограничения потребления электроэнергии. Чиновники объяснили, почему иногда случается так, что эти графики меняются в течение дня

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает RegioNews.

Отмечается, что в течение дня из-за аварий могут корректировать графики отключений. Это связано с перегрузкой системы и обстрелами энергетических объектов. В частности, когда в системе происходит перегрузка, то планируемый график отключений могут изменить или дополнить.

Среди основных причин Министерство энергетики называет:

аварийные повреждения;

логистические задержки при подключении потребителей;

необходимость удерживать баланс напряжения в сети.

Поэтому украинцам советуют следить за обновлениями информации от местных операторов и быть готовыми к возможным изменениям.

Напомним, что на 5 ноября в "Укрэнерго" тоже объявляли ограничение электроэнергии. Также украинцев призывали к экономному потреблению.