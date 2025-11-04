Иллюстративное фото

В отдельных районах Украины будут применяться ограничения на потребление электроэнергии 5 ноября. Причиной называют последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Представители Укрэнерго сообщили, что время и объем применения ограничений в среду, 5 ноября, будет таким:

графики почасовых отключений – с 07:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей;

графики ограничения мощности – с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

При этом энергетики предупредили, что объем и время ограничений могут изменяться в течение дня. Поэтому украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах поставщиков (облэнерго).

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо", - заверяют энергетики.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.