16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 20:55

Отключение света 5 ноября: в Укрэнерго назвали графики

04 ноября 2025, 20:55
Иллюстративное фото
В отдельных районах Украины будут применяться ограничения на потребление электроэнергии 5 ноября. Причиной называют последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Представители Укрэнерго сообщили, что время и объем применения ограничений в среду, 5 ноября, будет таким:

  • графики почасовых отключений – с 07:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей;
  • графики ограничения мощности – с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

При этом энергетики предупредили, что объем и время ограничений могут изменяться в течение дня. Поэтому украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах поставщиков (облэнерго).

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо", - заверяют энергетики.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Укрэнерго электроэнергия отключение
Полковник Минобороны переправлял уклонистов в Молдову: цена вопроса – 7,5 тысячи евро
04 ноября 2025, 21:20
Просила о помощи и разозлила: на Днепропетровщине мужчина до смерти избил свою пожилую мать
04 ноября 2025, 20:40
РФ нанесла авиаудары по Днепропетровщине, есть погибшие
04 ноября 2025, 20:15
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55
Смертельное ДТП в Одесской области: иномарка столкнулась с грузовиком, среди пострадавших дети
04 ноября 2025, 19:55
Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске
04 ноября 2025, 19:43
Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31
Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34
