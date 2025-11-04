08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
04 листопада 2025, 10:55

Графіки обмежень електроенергії можуть змінювати протягом дня: в Міністерстві енергетики пояснили, чому

04 листопада 2025, 10:55
Ілюстративне фото
В Україні на тлі російських атак знову все частіше запроваджують обмеження споживання електроенергії. Урядовці пояснили, чому інколи стається так, що ці графіки змінюються протягом дня

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає RegioNews.

Зазначається, що протягом дня через аварії можуть коригувати графіки відключень. Це пов'язано з перевантаженням система та обстрілами енергетичних об'єктів. Зокрема, коли в системі стається перевантаження, то запланований графік відключень можуть змінити або доповнити.

Серед основних причин Міністерство енергетики називає:

  • аварійні пошкодження;
  • логістичні затримки при підключенні споживачів;
  • необхідність утримувати баланс напруги у мережі.

Саме тому українцям радять слідкувати за оновленнями інформації від місцевих операторів та бути готовими до можливих змін.

Нагадаємо, що на 5 листопада в Укренерго теж оголошували обмеження електроенергії. Також українців закликали до економного споживання.

