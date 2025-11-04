Зачем россиянам нужны летящие на 200 км КАБы: в ГУР дали ответ

Россия значительно увеличила дальность своих управляемых авиационных бомб, производя новые модификации управляемых модульных планировочных бомб (КМПБ), которые могут лететь до 200 км. Эти изменения дают возможность российским самолетам совершать удары по целям в Украине, не входя в зону действия украинского ПВО.

Об этом сообщили Телеграфу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), передает RegioNews.

Серийное производство таких бомб стало возможным благодаря оснащению турбореактивными двигателями, что позволяет значительно увеличить дальность полета.

В частности, бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), теперь могут поражать цели на расстоянии до 200 км, что позволяет врагу осуществлять атаки без захода в зону действия украинских средств противовоздушной обороны.

Одним из основных аспектов новых авиабомб является их потенциальная способность использоваться для ударов по целям в глубине территории Украины, включая крупные города и важные объекты. С такой дальностью полета российские самолеты могут обходиться без прямого контакта с украинскими ПВО, что значительно усложняет задачу защиты.

По словам представителей ГУР, КМПБ может применяться не только для ударов по объектам на прифронтовых территориях, но и для ударов по объектам в глубине Украины. Такой подход позволяет России более эффективно совершать атаки без значительных рисков для своих воздушных сил.

Как отметили в ГУР, основные компоненты для изготовления этих бомб поставляются из Китая. Однако в комплекте фугасных авиабомб типа "Комета", используемых в этих системах, присутствуют электронные компоненты, изготовленные в США и Швейцарии.

По информации разведки, первые удары новыми бомбами уже были зафиксированы по городам Украины, в частности, по Днепру. Эти новые бомбы имеют обозначения "Гром-1" или "Гром-2" и способны достигать дальности до 200 км, что значительно увеличивает эффективность российских авиационных атак.

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине применять западные дальнобойные ракеты. Это открывает Киеву возможность наносить удары по стратегическим объектам глубоко на территории РФ.