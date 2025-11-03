16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
03 ноября 2025, 20:22

ГБР начало расследование из-за удара по военной базе на Днепропетровщине

03 ноября 2025, 20:22
Государственное Бюро расследований (ГБР) приступило к проверке обстоятельств ракетного удара по месту базирования украинских военных на Днепропетровщине

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

Следствие устанавливает, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги, насколько надлежащим образом организовано укрытие для военных, а также не было ли нарушений в процедуре обороны и реагирования на воздушную угрозу.

По информации от местных источников, 1 ноября около 17:00 российские силы нанесли ракетный удар по месту дислокации украинских войск на Днепропетровщине. В результате атаки умершие и раненые, точное количество которых устанавливается.

Расследование ГБР также проверяет, соответствовали ли условия базирования военных стандартам безопасности и военным регламентам, а также была ли организована эффективная эвакуация и укрытие для личного состава.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также возможные причастные лица к нарушениям требований безопасности.

Напомним, армия РФ массированно ударила по пригороду Харькова.

Россия Днепр атака военная база
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
