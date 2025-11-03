Государственное Бюро расследований (ГБР) приступило к проверке обстоятельств ракетного удара по месту базирования украинских военных на Днепропетровщине

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

Следствие устанавливает, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги, насколько надлежащим образом организовано укрытие для военных, а также не было ли нарушений в процедуре обороны и реагирования на воздушную угрозу.

По информации от местных источников, 1 ноября около 17:00 российские силы нанесли ракетный удар по месту дислокации украинских войск на Днепропетровщине. В результате атаки умершие и раненые, точное количество которых устанавливается.

Расследование ГБР также проверяет, соответствовали ли условия базирования военных стандартам безопасности и военным регламентам, а также была ли организована эффективная эвакуация и укрытие для личного состава.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также возможные причастные лица к нарушениям требований безопасности.

