На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
04 листопада 2025, 17:05

Навіщо росіянам потрібні КАБи, що летять на 200 км: у ГУР дали відповідь

04 листопада 2025, 17:05
Росія значно збільшила дальність своїх керованих авіаційних бомб, виготовляючи нові модифікації керованих модульних планувальних бомб (КМПБ), які можуть летіти до 200 км. Ці зміни дають можливість російським літакам здійснювати удари по цілях в Україні, не входячи до зони дії української ППО

Про це повідомили Телеграфу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), передає RegioNews.

Серійне виробництво таких бомб стало можливим завдяки оснащенню їх турбореактивними двигунами, що дозволяє значно збільшити дальність польоту.

Зокрема, бомби, оснащені універсальними модулями планування та корекції (УМПК), тепер можуть вражати цілі на відстані до 200 км, що дає ворогу змогу здійснювати атаки без заходу в зону дії українських засобів протиповітряної оборони.

Один з основних аспектів нових авіабомб — це їх потенційна здатність використовуватися для ударів по цілях у глибині території України, включаючи великі міста та важливі об'єкти. З такою дальністю польоту, російські літаки можуть обходитись без прямого контакту з українськими ППО, що значно ускладнює завдання захисту.

За словами представників ГУР, КМПБ можуть застосовуватись не лише для ударів по об'єктах на прифронтових територіях, а й для ударів по об'єктах у глибині України. Такий підхід дозволяє Росії більш ефективно здійснювати атаки без значних ризиків для своїх повітряних сил.

Як зазначили у ГУР, основні компоненти для виготовлення цих бомб постачаються з Китаю. Однак, в комплекті фугасних авіабомб типу "Комета", що використовуються у цих системах, присутні електронні компоненти, виготовлені в США та Швейцарії.

За інформацією розвідки, перші удари новими бомбами вже були зафіксовані по містах України, зокрема по Дніпру. Ці нові бомби мають позначення "Грім-1" або "Грім-2" і здатні досягати дальності до 200 км, що значно збільшує ефективність російських авіаційних атак.

Раніше повідомлялося, США дозволили Україні застосовувати західні далекобійні ракети. Це відкриває Києву можливість завдавати ударів по стратегічних об'єктах глибоко на території РФ.

