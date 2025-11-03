16:48  03 ноября
03 ноября 2025, 19:55

Почасовые отключения почти весь день: в Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 4 ноября

03 ноября 2025, 19:55
Иллюстративное фото
Во вторник, 4 ноября, в Украине будут действовать графики ограничения электроэнергии. Причиной послужили последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что графики и объем ограничений будут следующими:

  • графики почасовых отключений – с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;
  • графики ограничения мощности – с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 (для промышленных потребителей).

Энергетики также напомнили, что в любое время графики ограничений могут измениться. Поэтому советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают украинцев.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

