Почасовые отключения почти весь день: в Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 4 ноября
Во вторник, 4 ноября, в Украине будут действовать графики ограничения электроэнергии. Причиной послужили последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Отмечается, что графики и объем ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений – с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;
- графики ограничения мощности – с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 (для промышленных потребителей).
Энергетики также напомнили, что в любое время графики ограничений могут измениться. Поэтому советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают украинцев.
Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.