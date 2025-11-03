У жовтні ДТЕК повернув світло майже 3 мільйонам родин

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

У компанії зазначають, що минулого місяця ворог продовжував атакувати мирні міста та села ледь не щоденно.

"Попри усі безпекові виклики та складнощі військового часу енергетикам "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для майже 3 млн домівок українців", – йдеться у повідомленні.

Зокрема на Донеччині в жовтні вдалося відновити електрику для 832,6 тисяч осель місцевих жителів, у Києві – 803,5 тисяч, на Дніпропетровщині – майже 800 тисяч, на Одещині – 456,9 тисяч, на Київщині – майже 70 тисяч.

Як повідомлялось, в Укренерго попередили про обмеження електропостачання на 4 листопада. Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.