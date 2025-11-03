16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 20:49

У жовтні ДТЕК повернув світло майже 3 мільйонам родин

03 листопада 2025, 20:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Протягом жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію майже 3 мільйонам родин після обстрілів

Як повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

У компанії зазначають, що минулого місяця ворог продовжував атакувати мирні міста та села ледь не щоденно.

"Попри усі безпекові виклики та складнощі військового часу енергетикам "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для майже 3 млн домівок українців", – йдеться у повідомленні.

Зокрема на Донеччині в жовтні вдалося відновити електрику для 832,6 тисяч осель місцевих жителів, у Києві – 803,5 тисяч, на Дніпропетровщині – майже 800 тисяч, на Одещині – 456,9 тисяч, на Київщині – майже 70 тисяч.

Як повідомлялось, в Укренерго попередили про обмеження електропостачання на 4 листопада. Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

ДТЕК Україна економіка відключення світла електроенергія
31 жовтня 2025
07 серпня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
