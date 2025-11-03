На границе с Польшей заработала новая биометрическая система: возможны очереди
С 3 ноября на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин" с польской стороны внедрена цифровая Система въезда/выезда в Шенгенскую зону (EES)
Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает RegioNews.
Теперь все путешественники должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи.
Процедура предусматривает:
- сканирование паспорта;
- фотографирование;
- снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет отпечатки не требуются).
При следующих поездках биометрические данные будут сверяться с имеющейся цифровой информацией Шенгена.
Из-за внедрения системы на начальном этапе возможно замедление пропуска через границу. Путешественникам советуют планировать поездки с большим запасом времени и выбирать альтернативные пункты пропуска, если это возможно.
Справка: EES – цифровая система контроля въезда и выезда в Шенгенскую зону. Она фиксирует время и место пересечения границы, собирает биометрические данные (фото и отпечатки пальцев) и сверяет их при следующих поездках.
Цель системы – повысить безопасность и контролировать пребывание путешественников в Шенгене.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей. Без очередей работают пункты пропуска "Смольница", "Нижанковичи", "Угринов", "Грушев".