На границе с Польшей заработала новая биометрическая система: возможны очереди

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 3 ноября на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин" с польской стороны внедрена цифровая Система въезда/выезда в Шенгенскую зону (EES)

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает RegioNews.

Теперь все путешественники должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи.

Процедура предусматривает:

сканирование паспорта;

фотографирование;

снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет отпечатки не требуются).

При следующих поездках биометрические данные будут сверяться с имеющейся цифровой информацией Шенгена.

Из-за внедрения системы на начальном этапе возможно замедление пропуска через границу. Путешественникам советуют планировать поездки с большим запасом времени и выбирать альтернативные пункты пропуска, если это возможно.

Справка: EES – цифровая система контроля въезда и выезда в Шенгенскую зону. Она фиксирует время и место пересечения границы, собирает биометрические данные (фото и отпечатки пальцев) и сверяет их при следующих поездках.

Цель системы – повысить безопасность и контролировать пребывание путешественников в Шенгене.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей. Без очередей работают пункты пропуска "Смольница", "Нижанковичи", "Угринов", "Грушев".