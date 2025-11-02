В Украине отменили временный порядок продления срока действия загранпаспортов
Кабинет министров отменил временный порядок продления срока действия загранпаспортов, который был введен в феврале 2022 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Департамента консульской службы МИД Украины.
Начиная с 29 октября 2025 года с "продолженными" загранпаспортами пересечение государственной границы запрещено. Для того чтобы пересечь границу, отныне необходимы только биометрические документы со сроком действия до 10 лет
Согласно обновленным правилам:
- Украинцы от 16 лет могут иметь паспорт сроком действия до 10 лет.
- Дети до 16 лет – до четырех лет.
- Для каждого гражданина, включая детей, необходимо наличие отдельного паспорта.
Украинцам, у которых возникли проблемы с пересечением границы ЕС из-за "продолженного" паспорта, необходимо обратиться в консульство или посольство Украины. Там им доступно оперативное оформление удостоверения личности для возвращения в Украину (для детей до 16 лет услуга бесплатная).
Напомним, с октября на внешних границах ЕС заработала цифровая система регистрации въезда и выезда для путешествующих на короткий срок граждан.