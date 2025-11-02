16:29  02 ноября
В результате удара РФ по Днепропетровщине погибли украинские военные
12:10  02 ноября
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
02 ноября 2025, 17:09

В Украине отменили временный порядок продления срока действия загранпаспортов

02 ноября 2025, 17:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров отменил временный порядок продления срока действия загранпаспортов, который был введен в феврале 2022 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Департамента консульской службы МИД Украины.

Начиная с 29 октября 2025 года с "продолженными" загранпаспортами пересечение государственной границы запрещено. Для того чтобы пересечь границу, отныне необходимы только биометрические документы со сроком действия до 10 лет

Согласно обновленным правилам:

  • Украинцы от 16 лет могут иметь паспорт сроком действия до 10 лет.
  • Дети до 16 лет – до четырех лет.
  • Для каждого гражданина, включая детей, необходимо наличие отдельного паспорта.

Украинцам, у которых возникли проблемы с пересечением границы ЕС из-за "продолженного" паспорта, необходимо обратиться в консульство или посольство Украины. Там им доступно оперативное оформление удостоверения личности для возвращения в Украину (для детей до 16 лет услуга бесплатная).

Напомним, с октября на внешних границах ЕС заработала цифровая система регистрации въезда и выезда для путешествующих на короткий срок граждан.

Украина украинцы паспорт общество
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
