На кордоні з Польщею запрацювала нова біометрична система: можливі черги
З 3 листопада на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин" із польського боку впроваджено цифрову Систему в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (EES)
Про це повідомила Державна митна служба, передає RegioNews.
Відтепер усі подорожні повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.
Процедура передбачає:
- сканування паспорта;
- фотографування;
- зняття відбитків пальців (для дітей до 12 років відбитки не потрібні).
При наступних поїздках біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.
Через впровадження системи на початковому етапі можливе сповільнення пропуску через кордон. Подорожнім радять планувати поїздки з більшим запасом часу та обирати альтернативні пункти пропуску, якщо це можливо.
Довідка: EES – цифрова система контролю в'їзду та виїзду до Шенгенської зони. Вона фіксує час та місце перетину кордону, збирає біометричні дані (фото та відбитки пальців) і звіряє їх при наступних поїздках.
Мета системи – підвищити безпеку та контролювати перебування подорожніх у Шенгені.
Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі розповіли, де можна перетнути кордон із Польщею без черг. Без черг працюють пункти пропуску "Смільниця", "Нижанковичі", "Угринів", "Грушів".