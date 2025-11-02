В Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей

фото: ГПСУ

На отдельных пунктах пропуска с Польшей наблюдается накопление транспортных средств на въезд в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Сейчас на украинско-польской границе фиксируется накопление автомобилей перед пунктами пропуска на въезд в Украину:

"Краковец" – ожидает около 70 автомобилей;

"Шегини" – 60 автомобилей;

"Рава-Русская" – 20 автомобилей.

Без очередей работают пункты пропуска "Смольница", "Нижанковичи", "Угринов", "Грушев".

На выезд из Украины незначительное накопление зафиксировано только в Шегинях – около 10 автомобилей.

"Просим водителей заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей загруженностью во избежание длительного ожидания", – добавили в ведомстве.

Ранее украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей. В частности, в пункте пропуска "Краковец" возможно замедление движения на въезд в Польшу в связи с началом работы новой цифровой системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES).