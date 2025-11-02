12:10  02 ноября
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
10:39  02 ноября
Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
02 ноября 2025, 12:39

В Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей

02 ноября 2025, 12:39
фото: ГПСУ
На отдельных пунктах пропуска с Польшей наблюдается накопление транспортных средств на въезд в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Сейчас на украинско-польской границе фиксируется накопление автомобилей перед пунктами пропуска на въезд в Украину:

  • "Краковец" – ожидает около 70 автомобилей;
  • "Шегини" – 60 автомобилей;
  • "Рава-Русская" – 20 автомобилей.

Без очередей работают пункты пропуска "Смольница", "Нижанковичи", "Угринов", "Грушев".

На выезд из Украины незначительное накопление зафиксировано только в Шегинях – около 10 автомобилей.

"Просим водителей заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей загруженностью во избежание длительного ожидания", – добавили в ведомстве.

Ранее украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей. В частности, в пункте пропуска "Краковец" возможно замедление движения на въезд в Польшу в связи с началом работы новой цифровой системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES).

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
07 августа 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
