02 ноября 2025, 17:35

Стало известно, сколько иностранных студентов в Украине и на кого они учатся

02 ноября 2025, 17:35
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине во время войны обучается более 20 тысяч иностранных студентов. Больше всего – из Китая, Азербайджана и Грузии

Как передает RegioNews, об этом в интервью рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко.

По его словам, в Украине сейчас учится 20,5 тысячи студентов-иностранцев.

"Это важное направление работы украинской системы образования. Здесь дискуссия может быть с точки зрения возможности обучения таких студентов во время ситуации в сфере безопасности", – сообщил он.

Самые популярные специальности среди студентов-иностранцев:

  • медицина;
  • менеджмент;
  • судостроение;
  • право;
  • экономика;
  • фармация, в том числе промысловая.

Напомним, Google предоставит украинским студентам годовой бесплатный доступ к плану AI Pro. Предложение действует до 9 декабря 2025 года включительно, и воспользоваться им могут студенты украинских ЗВО, достигших 18 лет.

