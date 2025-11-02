Стало известно, сколько иностранных студентов в Украине и на кого они учатся

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине во время войны обучается более 20 тысяч иностранных студентов. Больше всего – из Китая, Азербайджана и Грузии

Как передает RegioNews, об этом в интервью рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко.

По его словам, в Украине сейчас учится 20,5 тысячи студентов-иностранцев.

"Это важное направление работы украинской системы образования. Здесь дискуссия может быть с точки зрения возможности обучения таких студентов во время ситуации в сфере безопасности", – сообщил он.

Самые популярные специальности среди студентов-иностранцев:

медицина;

менеджмент;

судостроение;

право;

экономика;

фармация, в том числе промысловая.

Напомним, Google предоставит украинским студентам годовой бесплатный доступ к плану AI Pro. Предложение действует до 9 декабря 2025 года включительно, и воспользоваться им могут студенты украинских ЗВО, достигших 18 лет.