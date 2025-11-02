Стало известно, сколько иностранных студентов в Украине и на кого они учатся
В Украине во время войны обучается более 20 тысяч иностранных студентов. Больше всего – из Китая, Азербайджана и Грузии
Как передает RegioNews, об этом в интервью рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко.
По его словам, в Украине сейчас учится 20,5 тысячи студентов-иностранцев.
"Это важное направление работы украинской системы образования. Здесь дискуссия может быть с точки зрения возможности обучения таких студентов во время ситуации в сфере безопасности", – сообщил он.
Самые популярные специальности среди студентов-иностранцев:
- медицина;
- менеджмент;
- судостроение;
- право;
- экономика;
- фармация, в том числе промысловая.
