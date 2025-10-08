Google предоставит украинским студентам годовой бесплатный доступ к плану AI Pro: кто может воспользоваться

Google открыл годовой бесплатный доступ к подписке AI Pro для украинских студентов. Предложение действует до 9 декабря 2025 года включительно, и воспользоваться им могут студенты украинских ЗВО, достигшие 18 лет

Об этом сообщает официальный блог компании, передает RegioNews.

План Google AI Pro включает в себя ряд передовых инструментов искусственного интеллекта, в частности:

Gemini 2.5 Pro – мощная модель для генерации текстов, анализа и креативных задач;

функцию Deep Research – для глубокого поиска с проверкой источников;

NotebookLM – инструмент для работы с большими объемами текста и заметками;

Veo 3 – модель генерации видео со звуком;

расширенные возможности Jules – асинхронного ШИ-агента для программирования;

2 ТВ облачного хранилища в Google Диске, Фото и Gmail.

Кроме этого, Google организует бесплатный вебинар Gemini Академия для Студентов, который состоится 21 октября в 17:00. На нем участников будут учить, как эффективно использовать функционал AI Pro. Для участия необходимо зарегистрироваться через форму по ссылке и дождаться подтверждения почты.

Напомним, 46-летний проректор, депутат Харьковского областного совета от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" организовал противоправную схему уклонения от мобилизации из-за фиктивного студенчества. Он также привлек к схеме коллег из другого учебного заведения.