Стало відомо, скільки іноземних студентів в Україні і на кого вони вчаться

В Україні під час війни навчається понад 20 тисяч іноземних студентів. Найбільше – із Китаю, Азербайджану та Грузії

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко.

За його словами, в Україні зараз навчається 20,5 тисяч студентів-іноземців.

"Це важливий напрям роботи української системи освіти. Тут дискусія може бути з точки зору можливості навчання таких студентів під час безпекової ситуації в Україні", – повідомив він.

Найпопулярніші спеціальності серед студентів-іноземців:

медицина;

менеджмент;

суднобудування;

право;

економіка;

фармація, в тому числі промислова.

