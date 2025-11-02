Стало відомо, скільки іноземних студентів в Україні і на кого вони вчаться
В Україні під час війни навчається понад 20 тисяч іноземних студентів. Найбільше – із Китаю, Азербайджану та Грузії
Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко.
За його словами, в Україні зараз навчається 20,5 тисяч студентів-іноземців.
"Це важливий напрям роботи української системи освіти. Тут дискусія може бути з точки зору можливості навчання таких студентів під час безпекової ситуації в Україні", – повідомив він.
Найпопулярніші спеціальності серед студентів-іноземців:
- медицина;
- менеджмент;
- суднобудування;
- право;
- економіка;
- фармація, в тому числі промислова.
Нагадаємо, Google надасть українським студентам річний безплатний доступ до плану AI Pro. Пропозиція діє до 9 грудня 2025 року включно, і скористатися нею можуть студенти українських ЗВО, які досягли 18 років.
В Україні скасували тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортівВсі новини »
02 листопада 2025, 17:09Все більше українців вірять, що Україна буде процвітаючою і стане членом ЄС
31 жовтня 2025, 14:19В Україні створили власний штучний інтелект
30 жовтня 2025, 13:29
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Україні скасували тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів
02 листопада 2025, 17:09Нардеп Олексій Красов: Україна повертає довіру американських консерваторів і знову формує двопартійну підтримку
02 листопада 2025, 16:50Внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові
02 листопада 2025, 16:29Німеччина почала виселяти українських біженців
02 листопада 2025, 16:15Прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів
02 листопада 2025, 15:33Україна атакувала один із найбільших НПЗ у РФ
02 листопада 2025, 15:13У Києві витратять мільярд на ремонт шляхопроводу
02 листопада 2025, 14:21Дослідження двох українських школярів здобули престижні міжнародні нагороди
02 листопада 2025, 13:59Уся Донеччина без світла через удари росіян по електромережі
02 листопада 2025, 13:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »