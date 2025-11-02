16:29  02 листопада
Внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові
02 листопада 2025, 17:35

Стало відомо, скільки іноземних студентів в Україні і на кого вони вчаться

02 листопада 2025, 17:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні під час війни навчається понад 20 тисяч іноземних студентів. Найбільше – із Китаю, Азербайджану та Грузії

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко.

За його словами, в Україні зараз навчається 20,5 тисяч студентів-іноземців.

"Це важливий напрям роботи української системи освіти. Тут дискусія може бути з точки зору можливості навчання таких студентів під час безпекової ситуації в Україні", – повідомив він.

Найпопулярніші спеціальності серед студентів-іноземців:

  • медицина;
  • менеджмент;
  • суднобудування;
  • право;
  • економіка;
  • фармація, в тому числі промислова.

Нагадаємо, Google надасть українським студентам річний безплатний доступ до плану AI Pro. Пропозиція діє до 9 грудня 2025 року включно, і скористатися нею можуть студенти українських ЗВО, які досягли 18 років.

