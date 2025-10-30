Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 960 оккупантов, два танка, три бронемашины и 25 артсистем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 30.10.25 ориентировочно составили:

Ранее стало известно, сколько войск РФ задействовало для окружения Покровской агломерации в Донецкой области. По данным ДШУ, россияне задействовали для этой операции около 11 тыс. человек.