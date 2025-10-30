Фото: Telegram/СИРСЬКИЙ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Сирський вкотре відвідав Покровсько‑Мирноградський напрямок, де за його словами противник нарощує активність

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Він заслухав доповіді командирів корпусів, військових частин та підрозділів, що утримують цей рубіж, і отримав інформацію про потреби та пропозиції щодо посилення оборони.

"Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності", – повідомив Сирський.

Водночас у самому Покровську ворог накопичує піхоту в міській забудові і часто змінює місця розташування, уникаючи прямих зіткнень – тому першочергове завдання наших підрозділів – виявляти такі скупчення та знищувати їх.

Командування наголосило на важливості ефективної роботи розвідувальних і ударних БпЛА, а також на координації дій штурмових підрозділів, ССО, ДШВ, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції під час ударно‑пошукових операцій. Сирський доручив посилити логістику та захист маршрутів забезпечення й евакуації, звернув увагу на необхідність чіткої взаємодії між підрозділами і попередив командирів про жорсткі заходи у разі безвідповідальності, включно зі зняттям з посад.

За інформацією командування, під час Добропільської операції штурмові підрозділи просунулися на окремих ділянках від 200 до 550 метрів; загалом звільнено 186,8 км² території та 246,8 км² зачищено від ДРГ.

Раніше повідомлялося, ЦПД спростував фейки про оточення Покровська та Куп'янська. За словами Коваленка, плани противника існують, але наразі не реалізовані, а фейки про "швидке захоплення Донбасу" були частиною інформаційної кампанії Росії.