12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 12:59

Сирський прокоментував нібито блокаду українських військ у Покровську та Куп'янську

30 жовтня 2025, 12:59
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/СИРСЬКИЙ
Читайте также
на русском языке

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Сирський вкотре відвідав Покровсько‑Мирноградський напрямок, де за його словами противник нарощує активність

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Він заслухав доповіді командирів корпусів, військових частин та підрозділів, що утримують цей рубіж, і отримав інформацію про потреби та пропозиції щодо посилення оборони.

"Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності", – повідомив Сирський.

Водночас у самому Покровську ворог накопичує піхоту в міській забудові і часто змінює місця розташування, уникаючи прямих зіткнень – тому першочергове завдання наших підрозділів – виявляти такі скупчення та знищувати їх.

Командування наголосило на важливості ефективної роботи розвідувальних і ударних БпЛА, а також на координації дій штурмових підрозділів, ССО, ДШВ, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції під час ударно‑пошукових операцій. Сирський доручив посилити логістику та захист маршрутів забезпечення й евакуації, звернув увагу на необхідність чіткої взаємодії між підрозділами і попередив командирів про жорсткі заходи у разі безвідповідальності, включно зі зняттям з посад.

За інформацією командування, під час Добропільської операції штурмові підрозділи просунулися на окремих ділянках від 200 до 550 метрів; загалом звільнено 186,8 км² території та 246,8 км² зачищено від ДРГ.

Раніше повідомлялося, ЦПД спростував фейки про оточення Покровська та Куп'янська. За словами Коваленка, плани противника існують, але наразі не реалізовані, а фейки про "швидке захоплення Донбасу" були частиною інформаційної кампанії Росії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сирський Олександр Покровськ Куп'янськ блокада оборона ЗСУ
ЗСУ ліквідували за добу майже тисячу окупантів і 25 ворожих артсистем
30 жовтня 2025, 07:54
Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки
29 жовтня 2025, 17:50
Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
На Закарпатті 18-річний хлопець на смерть збив мотоцикліста
30 жовтня 2025, 13:45
Три роки, сотні проєктів, понад мільярд гривень: план розвитку Харківщини
30 жовтня 2025, 13:40
Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області очолив Олексій Іщенко
30 жовтня 2025, 13:32
В Україні створили власний штучний інтелект
30 жовтня 2025, 13:29
У Харкові учасник захоплення ОДА у 2014 році готував теракт на замовлення росіян
30 жовтня 2025, 13:28
На Вінниччині померла 7-річна дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу
30 жовтня 2025, 13:20
Фарба та канцтовари по завищених цінах: у Києві чиновниця і підприємець розтратили понад 500 тис. грн
30 жовтня 2025, 13:11
На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину
30 жовтня 2025, 13:09
Вакансії тижня у Харківській області: кого шукають і які зарплати пропонують
30 жовтня 2025, 12:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »