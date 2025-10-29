16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 17:50

Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки

29 жовтня 2025, 17:50
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Ніякого оточення українських військ у Покровську (Донецька область) та Куп’янську (Харківська область) наразі немає

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у Telegram у середу, 29 жовтня, передає RegioNews.

"План оточення Покровська у росіян є, але наразі його не реалізовано. Путін від самого початку використовував військову складову брехні для того, щоб транслювати її на США. Звідси й пішли фейки про швидке "захоплення Донбасу до жовтня", — зазначив Коваленко.

Він додав, що тактика російських військ незмінна — вони "б’ють лобом в одну точку, яку хочуть пробити". За словами Коваленка, від таких дій ворог лише "тупішає".

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські війська нібито заблоковані у Покровську та Куп’янську і нібито дозволить туди пустити ЗМІ. Водночас президент Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко спростували ці повідомлення, зазначивши, що ситуація навколо Куп’янська стабільна і поблизу міста працюють численні бойові підрозділи.

Таким чином, інформація про оточення українських військ у цих містах є дезінформацією і не відповідає реальній ситуації на фронті.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку ситуація залишається складною: окупанти ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи, намагаючись перервати українську логістику. Найскладніша ситуація зафіксована на південь від Покровська, де росіяни намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти ЗСУ Покровськ Куп'янськ
Жителів окупованого Запоріжжя цілий рік будуть призивати до російської армії - ЗМІ
29 жовтня 2025, 16:25
Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19
Стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині
29 жовтня 2025, 12:49
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом
29 жовтня 2025, 18:07
В Україні зросла середня зарплата
29 жовтня 2025, 18:05
Вперше в історії: європейська країна обмежила швидкість пішоходів на тротуарах
29 жовтня 2025, 17:07
За колишнього суддю Верховного суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави
29 жовтня 2025, 16:52
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном: що планує досягти президент США
29 жовтня 2025, 16:42
Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада
29 жовтня 2025, 16:38
На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
29 жовтня 2025, 16:26
Жителів окупованого Запоріжжя цілий рік будуть призивати до російської армії - ЗМІ
29 жовтня 2025, 16:25
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
29 жовтня 2025, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »