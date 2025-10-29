Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки

Ніякого оточення українських військ у Покровську (Донецька область) та Куп’янську (Харківська область) наразі немає

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у Telegram у середу, 29 жовтня, передає RegioNews.

"План оточення Покровська у росіян є, але наразі його не реалізовано. Путін від самого початку використовував військову складову брехні для того, щоб транслювати її на США. Звідси й пішли фейки про швидке "захоплення Донбасу до жовтня", — зазначив Коваленко.

Він додав, що тактика російських військ незмінна — вони "б’ють лобом в одну точку, яку хочуть пробити". За словами Коваленка, від таких дій ворог лише "тупішає".

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські війська нібито заблоковані у Покровську та Куп’янську і нібито дозволить туди пустити ЗМІ. Водночас президент Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко спростували ці повідомлення, зазначивши, що ситуація навколо Куп’янська стабільна і поблизу міста працюють численні бойові підрозділи.

Таким чином, інформація про оточення українських військ у цих містах є дезінформацією і не відповідає реальній ситуації на фронті.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку ситуація залишається складною: окупанти ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи, намагаючись перервати українську логістику. Найскладніша ситуація зафіксована на південь від Покровська, де росіяни намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".