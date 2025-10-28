15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
В Україні можуть виникнути проблеми з опаленням: енергоексперт назвав міста

В Україні поступово зменшується кількість міст із централізованим теплопостачанням, оскільки все більше домогосподарств переходять на індивідуальні системи опалення

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив про це під час ефіру "Вечір.LIVE", передає RegioNews.

За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.

"Ці міста історично залишаються найвразливішими з точки зору стабільного забезпечення теплом", — зазначив Рябцев.

Він додав, що уряд готує рішення, яке має спростити встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП), проте процес варто пришвидшити, щоб домогосподарства могли самостійно забезпечувати опалення без прив’язки до централізованих мереж.

Нагадаємо, минулого тижня міністерка енергетики України Світлана Гринчук, заявила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. Вона заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.

