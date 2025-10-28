В Україні офіційно стартував опалювальний сезон: понад половина соцоб’єктів уже з теплом

В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон, попри триваючі російські атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, RegioNews.

За її словами, понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, школи та лікарні — уже підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подають і до житлових будинків. Решта областей поступово розпочинатимуть підключення з урахуванням температурних умов. Рішення про старт опалення ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на середньодобову температуру.

До опалювального сезону підготовлено понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж. Проведено масштабні ремонтні роботи: замінено понад 340 км трубопроводів та сформовано запаси палива — вугілля, пелет, рідкого палива та дров.

Свириденко наголосила, що головним пріоритетом уряду є забезпечення українців теплом і світлом:

"Робимо все, щоб у домівках громадян було тепло й комфортно навіть у складних умовах воєнного часу".

Нагадаємо, минулого тижня міністерка енергетики України Світлана Гринчук, заявила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. Вона заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.