С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек

иллюстративное фото: из открытых источников

С января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибли 2245 человек, из них 141 ребенок, и было травмировано 23484 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укравтопром".

Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными составляет 18 906 случаев.

Чаще всего в ДТП гибли из-за нарушения скорости движения (1198 человек).

Второй причиной по количеству погибших является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (157 человек).

Замыкает топ-3 этой печальной статистики – нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестройкой (113 человек).

Как правило, наибольшее количество ДТП происходит между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели – пятница.

Ранее в Патрульной полиции сообщили, что информация о повышении штрафов за нарушение ПДД в Украине не соответствует действительности и является фейком.