08:29  24 октября
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 08:42

С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек

24 октября 2025, 08:42
иллюстративное фото: из открытых источников
С января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибли 2245 человек, из них 141 ребенок, и было травмировано 23484 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укравтопром".

Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными составляет 18 906 случаев.

Чаще всего в ДТП гибли из-за нарушения скорости движения (1198 человек).

Второй причиной по количеству погибших является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (157 человек).

Замыкает топ-3 этой печальной статистики – нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестройкой (113 человек).

Как правило, наибольшее количество ДТП происходит между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели – пятница.

Ранее в Патрульной полиции сообщили, что информация о повышении штрафов за нарушение ПДД в Украине не соответствует действительности и является фейком.

