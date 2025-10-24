З початку 2025 року в Україні у ДТП загинуло понад 2,2 тис. людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Із січня по вересень в Україні внаслідок ДТП загинули 2245 осіб, з них 141 дитина, та було травмовано 23484 людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укравтопром.

Загальна кількість ДТП з загиблими та/або травмованими становить 18906 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1198 осіб).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (157 осіб).

Замикає топ-3 цієї сумної статистики – порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням (113 осіб).

Як правило, найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Раніше у Патрульній поліції повідомили, що інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні не відповідає дійсності та є фейком.