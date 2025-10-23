В Ровно 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля на нерегулируемом переходе

Фото: пресс-служба полиции

23 октября около 16:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 10-летний мальчик

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительной информации, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, из-за чего водитель не успел отреагировать.

Следователи установили, что 41-летний водитель автомобиля "Kia Sportage", уроженец Полтавщины, двигался с опасной скоростью и не учел дорожную обстановку. В результате он допустил наезд на ребенка, который перебегал дорогу.

Водитель допустил наезд на 10-летнего мальчика

Мальчик был доставлен в больницу, где ему предварительно диагностировали перелом голеностопного сустава и носа. Врачи назначили дополнительное обследование, чтобы оценить состояние здоровья потерпевшего более подробно.

Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и определяют степень ответственности водителя за нарушение ПДД.

