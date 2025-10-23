16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 19:51

В Ровно 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля на нерегулируемом переходе

23 октября 2025, 19:51
Фото: пресс-служба полиции
23 октября около 16:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 10-летний мальчик

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительной информации, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, из-за чего водитель не успел отреагировать.

Следователи установили, что 41-летний водитель автомобиля "Kia Sportage", уроженец Полтавщины, двигался с опасной скоростью и не учел дорожную обстановку. В результате он допустил наезд на ребенка, который перебегал дорогу.

Водитель допустил наезд на 10-летнего мальчика

Мальчик был доставлен в больницу, где ему предварительно диагностировали перелом голеностопного сустава и носа. Врачи назначили дополнительное обследование, чтобы оценить состояние здоровья потерпевшего более подробно.

Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и определяют степень ответственности водителя за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что во Львове произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Ford. По предварительным данным, авария унесла жизнь несовершеннолетней пассажирки.

