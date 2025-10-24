Сили оборони за добу знешкодили ще 910 окупантів
Українські військові продовжують завдавати втрат РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб,
- танків – 11 283 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од,
- артилерійських систем – 33 972 (+34) од,
- РСЗВ 1 526 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 356 (+128) од.
Як повідомлялось, за минулу добу на фронті відбулося 103 бойові зіткнення. Більшість із них – на Покровському напрямку.
Росія запустила по Україні 130 дронів: скільки збила ППОВсі новини »
23 жовтня 2025, 11:30Мінус 920 окупантів – у Генштабі назвали втрати РФ за добу
23 жовтня 2025, 09:09Атака на Київ: у ДСНС показали наслідки, постраждали 22 людини
22 жовтня 2025, 12:33
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Названа середня зарплата держслужбовців в Україні
24 жовтня 2025, 09:23З початку 2025 року в Україні у ДТП загинуло понад 2,2 тис. людей
24 жовтня 2025, 08:42Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
24 жовтня 2025, 08:29Укрзалізниця попередила про зміни руху поїздів та затримки через російські атаки
24 жовтня 2025, 08:17РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
24 жовтня 2025, 08:05У Німеччині хочуть посилити міграційні правила для молодих українців
24 жовтня 2025, 07:33Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 07:13ЄС взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року
24 жовтня 2025, 06:59"Кров тече, результат — нуль": Дмитро Коляденко розповів про схуднення, про яке жалкує
24 жовтня 2025, 01:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »