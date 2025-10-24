Сили оборони за добу знешкодили ще 910 окупантів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб,

танків – 11 283 (+1) од.

бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од,

артилерійських систем – 33 972 (+34) од,

РСЗВ 1 526 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 356 (+128) од.

Як повідомлялось, за минулу добу на фронті відбулося 103 бойові зіткнення. Більшість із них – на Покровському напрямку.