22 октября 2025, 19:24

ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении

22 октября 2025, 19:24
Вооруженные Силы Украины освободили поселок Кучеров Яр на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во среду, 22 октября. Над населенным пунктом снова поднят украинский флаг

По информации штаба, операцию провели военнослужащие Десантно-штурмовых войск, передает RegioNews.

Во время боя удалось взять в плен несколько десятков окупантов.

"Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства – несколько десятков российских пленных", – говорится в сообщении Генштаба.

Район Покровска остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские войска ведут контрнаступательные действия, о чем в сентябре сообщал президент Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские войска в этом направлении фактически попали в "огневой мешок". С начала осени украинские силы освободили почти 183 км территории и зачистили еще более 230 км от вражеских ДРГ.

Недавно командование ССО сообщало о ликвидации российских диверсантов на одном из промышленных объектов вблизи Покровска. Также были зафиксированы убийства мирных жителей — российская ДРГ проникла в центральную часть города и открыла огонь по гражданским.

Оперативная ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но контроль над новыми населенными пунктами, в частности над Кучеровым Яром, свидетельствует о продвижении ВСУ и ослаблении противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины сорвали наступательную операцию российских войск на Сумы. Кроме того, он отметил, что украинские военные продолжают активно противостоять штурмовым действиям россиян в Донецкой и Запорожской областях.

