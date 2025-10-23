21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 22:55

Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення: де найскладніша ситуація

23 жовтня 2025, 22:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 23 жовтня, на фронті відбулось 103 бойових зіткнення, з них 31 – на Покровському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, ворог завдав 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2 665 дронів-камікадзе та здійснив 3 653 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Зокрема на Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка, Дачне.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку. Під час бою нашим військовим вдалося взяти у полон кілька десятків окупантів.

