23 октября 2025, 21:59

В Украине заработала программа поддержки родителей

23 октября 2025, 21:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Стартовала программа для развития навыков заботы и воспитания детей младше 6 лет "Путь отцовства"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.

Ее первый этап предусматривает запуск платформы, где можно найти информацию об уходе, воспитании и развитии ребенка.

"Чтобы поддержать детей, нужно, прежде всего, поддержать их родителей. От уверенности и знаний, которые получают взрослые, зависит благосостояние ребенка. Именно поэтому государство направляет усилия на совершенствование законодательства, развитие современных сервисов для семей с детьми и внедрение образовательных инициатив, которые помогают родителям", – сообщили в ведомстве.

Основу национальной платформы составляют обучающие видеоматериалы, опубликованные на YouTube и в социальных сетях "Пути отцовства" (Viber, Tik Tok, Instagram). Здесь собраны советы специалистов по планированию беременности, уходу (кормление, купание, сон) за младенцем, развитию ребенка и ответу экспертов на актуальные вопросы.

Напомним, в начале октября на подконтрольную правительству территорию Украины удалось вывезти 22 украинских детей и подростков из временно оккупированных территорий.

