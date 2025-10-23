В Україні запрацювала програма для підтримки батьків

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Стартувала програма для розвитку навичок піклування та виховання дітей віком до 6 років "Шлях батьківства"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Її перший етап передбачає запуск платформи, де можна знайти інформацію про догляд, виховання та розвиток дитини.

"Щоб підтримати дітей, потрібно насамперед підтримати їхніх батьків. Від впевненості й знань, які отримують дорослі, залежить добробут дитини. Саме тому держава спрямовує зусилля на вдосконалення законодавства, розвиток сучасних сервісів для родин із дітьми та впровадження освітніх ініціатив, що допомагають батькам", – повідомили у відомстві.

Основу національної платформи складають навчальні відеоматеріали, опубліковані на YouTube та у соціальних мережах "Шляху батьківства" (у Viber, Tik Tok, Instagram). Тут зібрані поради фахівців з планування вагітності, догляду (годування, купання, сон) за немовлям, розвитку дитини та відповіді експертів на актуальні запитання.

Нагадаємо, на початку жовтня на підконтрольну уряду територію України вдалося вивезти 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій.