Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине

Атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном вблизи Дании, принесет завтра в Украину умеренные дожди и усиление ветра к штормовым значениям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

"Дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом, постепенно. Сначала появятся в западных областях, затем в течение пятницы и до вечера – на юге Украины, в центральных и северных областях", – сообщила она.

Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра удержатся от существенных осадков, обойдутся облачностью.

В течение дня 24 октября ожидается +12…+17 градусов, на юге местами аж +16…+19 градусов, только на крайнем западе Украины (Львовщина, Ивано-Франковская, Закарпатье), за атмосферным фронтом, уже снизится температура воздуха до +9…+12 градусов.

В Киеве 24 октября дождь более вероятный вечером, однако юго-восточный ветер уже завтра днем будет извещать о приближении атмосферного фронта, порывы будут достигать штормовых значений. Температура воздуха в столице в пятницу будет высокой даже ночью до +10, а днем до +15 градусов.

Напомним, в Украину после резкого похолодания пришло неожиданное потепление. Кое-где воздух прогрелся до +16 градусов.