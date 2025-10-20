В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, во вторник температура воздуха в течение дня составит +9…+13 градусов, на юге и западной части ожидается +10…+15 градусов. Лишь на северо-востоке еще будет холодновато, днем там ожидается +7…+9 градусов.

В ближайшую ночь холоднее всего будет в западных областях, там ожидаются заморозки. На остальной территории Украины ночью ожидается +1…+6 градусов.

Дожди пройдут в восточных областях, Черкасской, Днепре с районами, Сумщине, Полтавщине.

На остальной территории Украины – без осадков, на западе – солнечно.

В Киеве во вторник будет сухо и без осадков. В ближайшую ночь ожидается +2…+6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что 20 октября в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода. Теплее всего будет на Николаевщине и Одесщине.