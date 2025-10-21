В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 22 октября, теплой будет погода в южной части Украины и в западных областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 22 октября в западных регионах в течение дня ожидается +12...+16 градусов, разве что Ровенщине в течение дня будет не выше +8...+11 градусов.

На остальной территории Украины днем в среду ожидается +7…+12 градусов.

Ночью +1...+8 градусов, при прояснениях возможны заморозки.

Дожди завтра пройдут в Харьковской, Луганщине, Черкасской, Ровенской и вечером Киевской области.

Тем не менее, большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-то особых осадков.

В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Без осадков в столице в среду.

"24-25 октября через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт – погода усложнится, атмосферное давление будет прыгать, пройдут дожди и усилится ветер, вероятное обострение хронических сердечно-сосудистых недугов, примите это во внимание", – подытожила Н.Диденко.

