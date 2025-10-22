Тепло и почти без осадков: синоптикиня дала прогноз на 23 октября

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 23 октября, в Украине будет тепло. Дневная температура воздуха будет +11…+16 градусов, а в Крыму до +18

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, только на северо-востоке будет свежее +7…+9 градусов.

"Дожди какие-то серьезные маловероятные, разве что ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный усилится до 10-14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины.

В Киеве 23 октября ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

"В течение 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине идет резкое потепление до +16 градусов. По прогнозам синоптиков, потепление будет длиться всего несколько дней.