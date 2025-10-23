21:22  23 жовтня
23 жовтня 2025, 21:22

Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні

23 жовтня 2025, 21:22
фото: depositphotos.com
Атмосферний фронт із північного заходу, пов'язаний із циклоном поблизу Данії, принесе завтра в Україну помірні дощі та посилення вітру до штормових значень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

"Дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом, поступово. Спочатку з'являться у західних областях, потім впродовж дня п'ятниці та до вечора – на півдні України, у центральних та північних областях", – повідомила вона.

Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю.

Впродовж дня 24-го жовтня очікується +12…+17 градусів, на півдні місцями аж +16…+19 градусів, лише на крайньому заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття), за атмосферним фронтом, вже знизиться температура повітря до +9…+12 градусів.

У Києві 24-го жовтня дощ більш ймовірний аж ввечері, проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, пориви досягатимуть штормових значень. Температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою, навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів.

Нагадаємо, в Україну після різкого похолодання прийшло неочікуване потепління. Подекуди повітря прогрілося до +16 градусів.

Синоптики прогноз вітер погода
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
