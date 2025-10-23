Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні

фото: depositphotos.com

Атмосферний фронт із північного заходу, пов'язаний із циклоном поблизу Данії, принесе завтра в Україну помірні дощі та посилення вітру до штормових значень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

"Дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом, поступово. Спочатку з'являться у західних областях, потім впродовж дня п'ятниці та до вечора – на півдні України, у центральних та північних областях", – повідомила вона.

Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю.

Впродовж дня 24-го жовтня очікується +12…+17 градусів, на півдні місцями аж +16…+19 градусів, лише на крайньому заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття), за атмосферним фронтом, вже знизиться температура повітря до +9…+12 градусів.

У Києві 24-го жовтня дощ більш ймовірний аж ввечері, проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, пориви досягатимуть штормових значень. Температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою, навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів.

Нагадаємо, в Україну після різкого похолодання прийшло неочікуване потепління. Подекуди повітря прогрілося до +16 градусів.