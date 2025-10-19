13:13  19 октября
19 октября 2025, 15:37

Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября

19 октября 2025, 15:37
Фото: иллюстративное
20 октября в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

На западе страны осадков не прогнозируют, а в остальных областях пройдут умеренные дожди. Ночью в некоторых районах возможен мокрый снег. На юге и востоке ожидается небольшой дождь. В северных регионах ночью и утром местами будет образовываться туман, что может снизить видимость на дорогах.

Ветер в большинстве областей северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° до 6° тепла. На западе страны в воздухе местами возможны слабые заморозки 0-4°. Днем столбики термометров поднимутся до 4-9° тепла.

В ближайшие сутки украинцев ожидается облачная погода с дождями

В Киевской области и столице 20 октября также ожидается облачная погода с дождем, который ночью местами перейдет в мокрый снег. Ночью и утром по области будет образовываться туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области составит 1-6° тепла, днем поднимется до 4-9°. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем до 7-9°.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вырастут цены на бензин. Эксперты предупреждают, что подорожание может существенно повлиять на стоимость перевозок и цены на товары первой необходимости.

