Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отключения возможны с 07:00 до 23:00, продолжительность ограничений может достигать 8 часов.

По графикам планируется отключение объемом от 1,5 до 2,5 очередей. Промышленные потребители также будут работать по ограниченной мощности в то же время.

"Укрэнерго" и облэнерго подчеркивают, что графики могут изменяться в зависимости от ситуации на энергосистеме. Жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Когда электроэнергия подается по графику, потребителям рекомендуют пользоваться ею экономно, чтобы избежать перегрузок сети и стабилизировать работу системы в условиях военного времени.

Напомним, специалисты предупреждают, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.