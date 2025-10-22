21:57  22 октября
Выросло количество пострадавших в результате российского удара по детскому саду в Харькове
21:04  22 октября
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
19:24  22 октября
ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении
22 октября 2025, 22:45

Эксруководитель "Укрэнерго" сходил на первый допрос: что известно

22 октября 2025, 22:45
Читайте також
фото: parlament.ua
Читайте також
українською мовою

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, у которого накануне проводили обыски, проходит по уголовному производству, как свидетель

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода".

"Сегодня я был на первом допросе. Не знаю, скорее всего, он может быть и последним. Потому что, хотя я не могу раскрывать сути вопросов, которые мне задавали, но по этим вопросам совершенно очевидно, что основания для моего обыска были, мягко говоря, немного натянуты", – сообщил Кудрицкий.

По данным Украинской правды, дело касается возможного злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании.

Напомним, 21 октября стало известно, что Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Детали пока не разглашаются.

Укрэнерго экономика ГБР расследование допрос
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
