Эксруководитель "Укрэнерго" сходил на первый допрос: что известно

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, у которого накануне проводили обыски, проходит по уголовному производству, как свидетель

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода".

"Сегодня я был на первом допросе. Не знаю, скорее всего, он может быть и последним. Потому что, хотя я не могу раскрывать сути вопросов, которые мне задавали, но по этим вопросам совершенно очевидно, что основания для моего обыска были, мягко говоря, немного натянуты", – сообщил Кудрицкий.

По данным Украинской правды, дело касается возможного злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании.

Напомним, 21 октября стало известно, что Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Детали пока не разглашаются.