Этой зимой избежать полного блекаута удастся, но она будет тяжелой, - эксперт

Украину ожидает сложная зима из-за постоянных атак россиян на энергетическую инфраструктуру, однако повторение масштабного блекаута, как в 2022 году, не прогнозируется

Об этом в эфире Украинского радио заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передает RegioNews.

"Россияне усовершенствовали свои средства поражения и тактику, сосредоточив удары на прифронтовых и центральных регионах. Но и у нас систем ПВО сейчас больше, чем в 2022 году. Полного мрака, как тогда, не будет, хотя перебои со светом и теплом возможны", — отметил эксперт.

По словам Жмайла, враг продолжит избивать по критической инфраструктуре с наступлением холодов, пытаясь повторить частичный блекаут прошлых лет.

В то же время у Украины сейчас больше систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, поэтому последствия ударов будут менее масштабными.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины. В нескольких областях, в частности, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Сумской, были введены аварийные отключения света. Впоследствии система перешла на графики стабилизационных отключений.