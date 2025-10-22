13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 18:16

Этой зимой избежать полного блекаута удастся, но она будет тяжелой, - эксперт

22 октября 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Украину ожидает сложная зима из-за постоянных атак россиян на энергетическую инфраструктуру, однако повторение масштабного блекаута, как в 2022 году, не прогнозируется

Об этом в эфире Украинского радио заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передает RegioNews.

"Россияне усовершенствовали свои средства поражения и тактику, сосредоточив удары на прифронтовых и центральных регионах. Но и у нас систем ПВО сейчас больше, чем в 2022 году. Полного мрака, как тогда, не будет, хотя перебои со светом и теплом возможны", — отметил эксперт.

По словам Жмайла, враг продолжит избивать по критической инфраструктуре с наступлением холодов, пытаясь повторить частичный блекаут прошлых лет.

В то же время у Украины сейчас больше систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, поэтому последствия ударов будут менее масштабными.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины. В нескольких областях, в частности, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Сумской, были введены аварийные отключения света. Впоследствии система перешла на графики стабилизационных отключений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
отключения света зима
Самая сложная ситуация со светом в четырех областях: Минэнерго назвало регионы
22 октября 2025, 18:09
Снова без света: завтра в Украине будут действовать графики отключений — Укрэнерго
22 октября 2025, 18:04
В Киеве ввели почасовые отключения света: обнародованы графики
22 октября 2025, 16:58
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Запорожье показали видео первых минут после ночного удара по жилому дому
22 октября 2025, 19:14
В Киеве подростки жестоко избили девушку на территории конного клуба
22 октября 2025, 19:01
В Одессе 21-летний мужчина поджег BMW "своих должников": грозит до 10 лет заключения
22 октября 2025, 18:47
Зеленский обсудил совместное производство дронов с известной компанией
22 октября 2025, 18:35
В Ровенской области депортировали 35-летнего гражданина Турции, который три года жил в Украине нелегально
22 октября 2025, 18:30
Швеция продаст Украине до 150 истребителей Gripen E, — СМИ
22 октября 2025, 18:23
В Ровно младенец получил смертельные ожоги в операционной: суд избрал меру пресечения медсестре
22 октября 2025, 18:19
В Киевской области двое пенсионеров столкнулись на дороге, полиция расследует аварию
22 октября 2025, 18:15
Самая сложная ситуация со светом в четырех областях: Минэнерго назвало регионы
22 октября 2025, 18:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »