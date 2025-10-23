21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 20:32

В Україні завтра можливі тривалі відключення електрики до 8 годин – Укренерго

23 жовтня 2025, 20:32
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Завтра, 24 жовтня, у деяких регіонах запроваджуються тимчасові обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

Відключення можливі з 07:00 до 23:00, тривалість обмежень може сягати до 8 годин.

За графіками, планується відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Промислові споживачі також працюватимуть за обмеженою потужністю у той самий час.

"Укренерго" та обленерго наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації на енергосистемі. Жителям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Коли електроенергія подається за графіком, споживачам рекомендують користуватися нею ощадливо, щоб уникнути перевантажень мережі та стабілізувати роботу системи в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго відключення світла електрика графіки відключення світла споживання електроенергії
Через удари РФ в Україні відключення світла діють в 12 областях
23 жовтня 2025, 11:15
Екскерівник "Укренерго" сходив на перший допит: що відомо
22 жовтня 2025, 22:45
Цієї зими уникнути повного блекауту вдасться, але вона буде важкою, - експерт
22 жовтня 2025, 18:16
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу
23 жовтня 2025, 22:11
В Україні запрацювала програма для підтримки батьків
23 жовтня 2025, 21:59
Рішенням Зеленського Одесу – мільйонне місто фактично позбавили місцевого самоврядування
23 жовтня 2025, 21:54
Стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз
23 жовтня 2025, 21:49
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
23 жовтня 2025, 21:45
Міносвіти готує зміни до правил вступу у 2026 році
23 жовтня 2025, 21:41
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
23 жовтня 2025, 21:22
"Мандрівка" за 10 тисяч доларів: на Буковині викрили ділка, який заробляв на ухилянтах
23 жовтня 2025, 21:20
На Запоріжжі окупанти атакували пожежну машину FPV-дроном: постраждав рятувальник
23 жовтня 2025, 21:12
У Дніпрі пара продавала наркотики: ховали заборонені речовини в розетках
23 жовтня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »