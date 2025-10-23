Фото: ілюстративне

Завтра, 24 жовтня, у деяких регіонах запроваджуються тимчасові обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

Відключення можливі з 07:00 до 23:00, тривалість обмежень може сягати до 8 годин.

За графіками, планується відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Промислові споживачі також працюватимуть за обмеженою потужністю у той самий час.

"Укренерго" та обленерго наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації на енергосистемі. Жителям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Коли електроенергія подається за графіком, споживачам рекомендують користуватися нею ощадливо, щоб уникнути перевантажень мережі та стабілізувати роботу системи в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.