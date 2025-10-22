У Чорнобильській зоні вчені виявили здичавіле стадо корів: серед них — майже чорні телята

Під час нещодавнього експедиційного виїзду на територію Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника українські дослідники натрапили на унікальне явище — стадо здичавілих корів

Про це повідомили у пресслужбі заповідника, оприлюднивши відповідні фото, які зробила дослідниця Ольга Бєльська, передає RegioNews.

За словами науковців, тварини вели себе як повністю дика група: 12 дорослих корів уважно оберігали двох темних телят, що народились раніше цього року. Коли дослідники спробували підійти ближче, аби порахувати тварин і зафіксувати їх на фото, стадо згрупувалося, стрімко подолало водну перешкоду і зникло серед лісу.

Науковці зізнаються, що після такого зникнення залишилось особливе відчуття — ніби доторкнулись до дикої частини природи, яка живе своїм ритмом, незалежно від людини. Цей момент став ще більш унікальним, адже дорогою команда також зустріла табун коней Пржевальського. Тварини вільно пересувались серед високої трави, а серед них помітили кількох молодих лошат.

Фахівці наголошують, що навіть в умовах зони відчуження природа продовжує відновлюватись, і це справжнє диво.

Як відомо, нещодавно у Чорнобильському заповіднику також вдалося зафіксувати рідкісного птаха — чорного лелеку. Його вдалося зняти фотопасткою, хоча цей вид надзвичайно обережний і рідко потрапляє в об’єктив. За оцінками біологів, у заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеки.