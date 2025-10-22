13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 19:24

ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку

22 жовтня 2025, 19:24
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Збройні Сили України звільнили селище Кучерів Яр на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 22 жовтня. Над населеним пунктом знову піднято український прапор

За інформацією штабу, операцію провели військовослужбовці Десантно-штурмових військ, передає RegioNews.

Під час бою вдалося взяти в полон кілька десятків окупантів.

"Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави — кілька десятків російських полонених", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Район Покровська залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські війська ведуть контрнаступальні дії, про що ще у вересні повідомляв президент Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російські війська на цьому напрямку фактично потрапили у "вогневий мішок". З початку осені українські сили звільнили майже 183 км² території та зачистили ще понад 230 км² від ворожих ДРГ.

Нещодавно командування ССО повідомляло про ліквідацію російських диверсантів на одному з промислових об’єктів поблизу Покровська. Також було зафіксовано вбивства мирних жителів — російська ДРГ проникла до центральної частини міста та відкрила вогонь по цивільних.

Оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але контроль над новими населеними пунктами, зокрема над Кучеровим Яром, свідчить про просування ЗСУ та ослаблення противника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зірвали наступальну операцію російських військ на Суми. Крім того, він зазначив, що українські військові продовжують активно протистояти штурмовим діям росіян у Донецькій та Запорізькій областях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ЗСУ
Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E, — ЗМІ
22 жовтня 2025, 18:23
Шахраї через TikTok збирали донати від імені відомого Героя України: що їм загрожує
22 жовтня 2025, 16:50
У Харкові після удару по дитсадку один загиблий і 6 поранених – діти не постраждали
22 жовтня 2025, 13:13
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Старт опалювального сезону в Україні під загрозою: у парламенті попередили про дефіцит газу
22 жовтня 2025, 21:11
Українцям роздаватимуть по 20 тис. грн на зиму: хто отримає допомогу і як
22 жовтня 2025, 21:05
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
22 жовтня 2025, 21:04
У Вінниці на території лікарні отруїли собак: деталі вандалізму
22 жовтня 2025, 20:54
На Полтавщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БпЛА
22 жовтня 2025, 20:45
Розкрадання коштів на ремонті укриття в лікарні: на Запоріжжі розпочали розслідування
22 жовтня 2025, 20:25
"Росія нахабніє": дрон влучив у дитсадок у Харкові, загинув комунальник, 10 поранених - відео прильоту
22 жовтня 2025, 20:24
Ексначальник ДСНС Харківщини врятував дітей із дитсадка після удару дронами
22 жовтня 2025, 20:17
Стріляв у поліцейського: на Полтавщині чоловіка затримали за замах на вбивство правоохоронця
22 жовтня 2025, 19:55
У Львові "нарко-бізнесмени" виростили канабісу на понад 3 мільйони
22 жовтня 2025, 19:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »