ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку

Збройні Сили України звільнили селище Кучерів Яр на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 22 жовтня. Над населеним пунктом знову піднято український прапор

За інформацією штабу, операцію провели військовослужбовці Десантно-штурмових військ, передає RegioNews.

Під час бою вдалося взяти в полон кілька десятків окупантів.

"Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави — кілька десятків російських полонених", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Район Покровська залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські війська ведуть контрнаступальні дії, про що ще у вересні повідомляв президент Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російські війська на цьому напрямку фактично потрапили у "вогневий мішок". З початку осені українські сили звільнили майже 183 км² території та зачистили ще понад 230 км² від ворожих ДРГ.

Нещодавно командування ССО повідомляло про ліквідацію російських диверсантів на одному з промислових об’єктів поблизу Покровська. Також було зафіксовано вбивства мирних жителів — російська ДРГ проникла до центральної частини міста та відкрила вогонь по цивільних.

Оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але контроль над новими населеними пунктами, зокрема над Кучеровим Яром, свідчить про просування ЗСУ та ослаблення противника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зірвали наступальну операцію російських військ на Суми. Крім того, він зазначив, що українські військові продовжують активно протистояти штурмовим діям росіян у Донецькій та Запорізькій областях.