13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 18:16

Цієї зими уникнути повного блекауту вдасться, але вона буде важкою, - експерт

22 жовтня 2025, 18:16
Україну очікує складна зима через постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, однак повторення масштабного блекауту, як у 2022 році, не прогнозується

Про це в ефірі Українського радіо заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, передає RegioNews.

"Росіяни вдосконалили свої засоби ураження й тактику, зосередивши удари на прифронтових і центральних регіонах. Але й у нас систем ППО зараз більше, ніж у 2022 році. Повної темряви, як тоді, не буде, хоча перебої зі світлом і теплом можливі", — зазначив експерт.

За словами Жмайла, ворог продовжить бити по критичній інфраструктурі з настанням холодів, намагаючись повторити частковий блекаут минулих років.

Водночас Україна нині має більше систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, тож наслідки ударів будуть менш масштабними.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти України. У кількох областях, зокрема Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Сумській, було запроваджено аварійні відключення світла. Згодом система перейшла на графіки стабілізаційних відключень.

Найскладніша ситуація зі світлом у чотирьох областях: Міненерго назвало регіони
22 жовтня 2025, 18:09
Знову без світла: завтра в Україні діятимуть графіки відключень — Укренерго
22 жовтня 2025, 18:04
У Києві запровадили погодинні відключення світла: оприлюднено графіки
22 жовтня 2025, 16:58
16 жовтня 2025
15 жовтня 2025
09 жовтня 2025
03 жовтня 2025
Чи буде підвищення цін на електроенергію цієї зими – відповідь прем'єр-міністра Свириденко
22 жовтня 2025, 19:44
У Запоріжжі показали відео перших хвилин після нічного удару по житловому будинку
22 жовтня 2025, 19:14
У Києві підлітки жорстоко побили дівчину на території кінного клубу
22 жовтня 2025, 19:01
В Одесі 21-річний чоловік підпалив BMW "своїх боржників": загрожує до 10 років ув’язнення
22 жовтня 2025, 18:47
Зеленський обговорив спільне виробництво дронів із відомою компанією
22 жовтня 2025, 18:35
На Рівненщині депортували 35-річного громадянина Туреччини, який три роки жив в Україні нелегально
22 жовтня 2025, 18:30
Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E, — ЗМІ
22 жовтня 2025, 18:23
У Рівному немовля отримало смертельні опіки в операційній: суд обрав запобіжний захід медсестрі
22 жовтня 2025, 18:19
На Київщині двоє пенсіонерів зіткнулись на дорозі, поліція розслідує аварію
22 жовтня 2025, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
