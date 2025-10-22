Цієї зими уникнути повного блекауту вдасться, але вона буде важкою, - експерт

Україну очікує складна зима через постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, однак повторення масштабного блекауту, як у 2022 році, не прогнозується

Про це в ефірі Українського радіо заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, передає RegioNews.

"Росіяни вдосконалили свої засоби ураження й тактику, зосередивши удари на прифронтових і центральних регіонах. Але й у нас систем ППО зараз більше, ніж у 2022 році. Повної темряви, як тоді, не буде, хоча перебої зі світлом і теплом можливі", — зазначив експерт.

За словами Жмайла, ворог продовжить бити по критичній інфраструктурі з настанням холодів, намагаючись повторити частковий блекаут минулих років.

Водночас Україна нині має більше систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, тож наслідки ударів будуть менш масштабними.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти України. У кількох областях, зокрема Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Сумській, було запроваджено аварійні відключення світла. Згодом система перейшла на графіки стабілізаційних відключень.