Снова без света: завтра в Украине будут действовать графики отключений — Укрэнерго
Завтра, 23 октября, в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии
Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.
Как сообщают в энергетических структурах, такие меры вынуждены из-за роста нагрузки на энергосистему и необходимости сбалансировать ее работу.
Для бытовых потребителей будут введены графики почасовых отключений (ГПО). В отдельных областях могут действовать до трех очередей отключений одновременно. Предприятия и крупные промышленные объекты будут работать по графику ограничения мощности, согласованной с операторами систем распределения.
При улучшении ситуации или изменениях в работе энергосистемы графики могут быть скорректированы, о чем сообщат дополнительно. Энергетики призывают граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки и по возможности ограничить использование мощных электроприборов.
Ранее сообщалось, в Киеве ввели почасовые стабилизационные отключения электроэнергии, которые могут длиться до пяти часов. В настоящее время энергетики уточняют графики и предупреждают, что в случае роста нагрузки продолжительность отключений может увеличиться.