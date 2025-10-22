Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

Как сообщают в энергетических структурах, такие меры вынуждены из-за роста нагрузки на энергосистему и необходимости сбалансировать ее работу.

Для бытовых потребителей будут введены графики почасовых отключений (ГПО). В отдельных областях могут действовать до трех очередей отключений одновременно. Предприятия и крупные промышленные объекты будут работать по графику ограничения мощности, согласованной с операторами систем распределения.

При улучшении ситуации или изменениях в работе энергосистемы графики могут быть скорректированы, о чем сообщат дополнительно. Энергетики призывают граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки и по возможности ограничить использование мощных электроприборов.

Ранее сообщалось, в Киеве ввели почасовые стабилизационные отключения электроэнергии, которые могут длиться до пяти часов. В настоящее время энергетики уточняют графики и предупреждают, что в случае роста нагрузки продолжительность отключений может увеличиться.