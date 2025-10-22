В Киеве ввели почасовые отключения света: обнародованы графики
В столице с 16:00 22 октября начались почасовые стабилизационные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться до пяти часов
Об этом сообщил ДТЭК, передает RegioNews.
"По команде Укрэнерго Киев переходит из экстренных отключений в графики стабилизационных отключений", - говорится в заявлении компании.
Согласно обнародованным графикам, свет будут отключать по очереди:
- очереди 1.1-3.2 - с 16:00 до 21:00
- очереди 4.1-6.2 - с 20:00 до 24:00
Жителей города призвали проверять свою очередь на сайте ДТЭК и планировать использование электроприборов в соответствии с графиком.
Ранее в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив сотни дронов-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. Именно поэтому в стране введено ограничение электроснабжения.