В Киеве ввели почасовые отключения света: обнародованы графики

В столице с 16:00 22 октября начались почасовые стабилизационные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться до пяти часов

Об этом сообщил ДТЭК, передает RegioNews.

"По команде Укрэнерго Киев переходит из экстренных отключений в графики стабилизационных отключений", - говорится в заявлении компании.

Согласно обнародованным графикам, свет будут отключать по очереди:

очереди 1.1-3.2 - с 16:00 до 21:00

очереди 4.1-6.2 - с 20:00 до 24:00

Жителей города призвали проверять свою очередь на сайте ДТЭК и планировать использование электроприборов в соответствии с графиком.

Ранее в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив сотни дронов-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. Именно поэтому в стране введено ограничение электроснабжения.