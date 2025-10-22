13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 16:58

В Киеве ввели почасовые отключения света: обнародованы графики

22 октября 2025, 16:58
В столице с 16:00 22 октября начались почасовые стабилизационные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться до пяти часов

Об этом сообщил ДТЭК, передает RegioNews.

"По команде Укрэнерго Киев переходит из экстренных отключений в графики стабилизационных отключений", - говорится в заявлении компании.

Согласно обнародованным графикам, свет будут отключать по очереди:

  • очереди 1.1-3.2 - с 16:00 до 21:00
  • очереди 4.1-6.2 - с 20:00 до 24:00

Жителей города призвали проверять свою очередь на сайте ДТЭК и планировать использование электроприборов в соответствии с графиком.

Ранее в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив сотни дронов-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. Именно поэтому в стране введено ограничение электроснабжения.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
