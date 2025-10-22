Екскерівнику "Молодого театру" та режисеру Білоусу, якого обвинувачують у сексуальному насильстві, обрали запобіжний захід: що вирішив суд

фото: kyivpost.com

Печерський районний суд 22 жовтня Києва обрав запобіжний захід режисеру Андрію Білоусу, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над студентками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня.

Прокуратура вимагала для режисера саме тримання під вартою. Суд клопотання задовольнив. Білоус рішення суду не коментував, а з зали його вивів конвой.

Як повідомлялось, екскерівнику "Молодого театру" та викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу повідомлено про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх. За даними слідства, Білоус створював атмосферу залякування, знецінював і принижував студенток, які відмовлялися від його домагань, позбавляв їх участі у виставах і ставив під загрозу їх навчання.