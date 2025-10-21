В Україні різко зросла виручка виробників ювелірних виробів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Виручка виробників ювелірних виробів за рік виросла у 1,5 раза

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані YC.Market.

Як зазначається, за підсумками 2024 року в Україні виробники ювелірних виробів отримали 1,23 млрд грн виручки, у 2023-му – трохи більше ніж 770 млн грн.

Найбільша кількість виробників ювелірних виробів зареєстрована у Харківській (125), Київській (108) областях та в столиці (106). Місцем реєстрації понад 32% з досліджуваних юридичних осіб є Київ (200). Також значна кількість компаній зареєстрована на Харківщині (79) та Вінниччині (51).

