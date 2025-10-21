В Украине вырос средний размер выплат пострадавшим в ДТП

иллюстративное фото: из открытых источников

Средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП лиц за первые 9 месяцев 2025 составляет 42 248 грн. Это на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (33 313,5 грн)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

По словам экспертов, такой рост обусловлен несколькими факторами – прежде всего повышением стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, увеличением количества ДТП, а также изменениями в урегулировании и введенным обновленным законом.

"Рост среднего размера ущерба и повышение страховой суммы повлияли на увеличение средней страховой премии по договорам ОСАГО", – говорится в сообщении.

