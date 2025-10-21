19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
21 жовтня 2025, 20:24

В Україні зріс середній розмір виплат постраждалим у ДТП

21 жовтня 2025, 20:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих в ДТП осіб за перші 9 місяців 2025 року становить 42 248 грн. Це на 27,5% більше ніж за аналогічний період 2024 року (33 313,5 грн)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Моторне (транспортне) страхове бюро України.

За словами експертів, таке зростання зумовлене кількома факторами – насамперед підвищенням вартості відновлювального ремонту транспортних засобів, збільшенням кількості ДТП, а також змінами у процесах врегулювання та запровадженим оновленим законом.

"Зростання середнього розміру збитку та підвищення страхової суми безпосередньо вплинули на збільшення середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, звільнені з полону військові отримають щомісячно 50 000 грн. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

На Черкащині двоє пенсіонерів загинули в ДТП на перехресті
19 жовтня 2025, 14:40
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули двоє людей
17 жовтня 2025, 19:50
На трасі Київ–Одеса перекинувся мікроавтобус: 8 постраждалих, серед них важко поранені
17 жовтня 2025, 18:44
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитина
21 жовтня 2025, 21:28
Одеситка знайшла мертву мишу в упаковці кефіру після двох днів споживання
21 жовтня 2025, 21:21
На Запоріжжі 13-річний хлопець отримав поранення після вибуху патрона
21 жовтня 2025, 21:12
В Україні різко зросла виручка виробників ювелірних виробів
21 жовтня 2025, 21:09
На Харківщині у ДТП загинула 35-річна жінка, постраждали троє, серед них 7-річна дитина
21 жовтня 2025, 20:59
На Прикарпатті нетверезий учитель влаштував смертельну ДТП
21 жовтня 2025, 20:55
Харків б’є рекорди штрафів ТЦК: понад 3,3 тис. проваджень
21 жовтня 2025, 20:47
"Я зупинив 8 військових конфліктів – і 9-та наближається", – Дональд Трамп
21 жовтня 2025, 20:29
21 жовтня 2025, 19:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
