В Україні зріс середній розмір виплат постраждалим у ДТП

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих в ДТП осіб за перші 9 місяців 2025 року становить 42 248 грн. Це на 27,5% більше ніж за аналогічний період 2024 року (33 313,5 грн)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Моторне (транспортне) страхове бюро України.

За словами експертів, таке зростання зумовлене кількома факторами – насамперед підвищенням вартості відновлювального ремонту транспортних засобів, збільшенням кількості ДТП, а також змінами у процесах врегулювання та запровадженим оновленим законом.

"Зростання середнього розміру збитку та підвищення страхової суми безпосередньо вплинули на збільшення середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ", – йдеться у повідомленні.

