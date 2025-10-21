19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
21 жовтня 2025, 19:59

В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16

21 жовтня 2025, 19:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 22 жовтня, найтеплішою буде погода у південній частині України та в західних областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 22 жовтня в західних регіонах протягом дня очікується +12…+16 градусів, хіба що Рівненщині впродовж дня буде не вище +8…+11 градусів.

На решті території України вдень у середу очікується +7….+12 градусів.

Вночі +1…+8 градусів, при проясненнях можливі заморозки.

Дощі завтра пройдуть на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині.

Проте все ж більшість областей України будуть без дощів, з хмарністю, туманами, проте без якихось особливих опадів.

У Києві 22-го жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів. Без істотних опадів у столиці в середу.

"24-25 жовтня через Україну із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт – погода ускладниться, атмосферний тиск стрибатиме, пройдуть дощі та посилиться вітер, ймовірне загострення хронічних серцево-судинних недуг, візьміть це до уваги", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала про те, що в Україні різко потеплішає. Однак, потепління буде нетривалим.

погода прогноз Синоптики потепління
