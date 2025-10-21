19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
21 жовтня 2025, 17:22

У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"

21 жовтня 2025, 17:22
У 2025 році в Україні спостерігається зростання кількості проваджень проти чоловіків, які порушують правила військового обліку

Про це свідчать дані Опендатабот, передає RegioNews.

Найбільше таких випадків — у Києві, де зафіксовано понад сім тисяч проваджень. Далі йдуть Суми, Одеса, Дніпро і Харків. На заході країни — найнижчі показники: у Львівській області їх трохи більше шестисот, на Рівненщині — менш як п’ятсот, а в Івано-Франківській — трохи більше трьохсот.

Загалом із початку року відкрито понад 47 тисяч проваджень за порушення військового обліку, що в середньому становить близько 4,5 тисячі щомісяця.

Переважна більшість штрафів — для чоловіків, але є й 98 випадків, коли оштрафували жінок. Найяскравішим є випадок на Сумщині: двоє чоловіків отримали по дев’ять штрафів кожен.

Розміри штрафів у період воєнного стану значно зросли. За неявку у військкомат або неподання інформації до ТЦК штраф може сягати понад 25 тисяч гривень.

Причини такої регіональної різниці в кількості проваджень можуть бути пов’язані як із демографією, так і з активністю роботи територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, львівська прокуратура передала до суду справу трьох організаторів та двох лікарів, які допомагали ухилянтам через підробку меддовідок.

штраф ухилянти
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитина
21 жовтня 2025, 21:28
Одеситка знайшла мертву мишу в упаковці кефіру після двох днів споживання
21 жовтня 2025, 21:21
На Запоріжжі 13-річний хлопець отримав поранення після вибуху патрона
21 жовтня 2025, 21:12
В Україні різко зросла виручка виробників ювелірних виробів
21 жовтня 2025, 21:09
На Харківщині у ДТП загинула 35-річна жінка, постраждали троє, серед них 7-річна дитина
21 жовтня 2025, 20:59
На Прикарпатті нетверезий учитель влаштував смертельну ДТП
21 жовтня 2025, 20:55
Харків б’є рекорди штрафів ТЦК: понад 3,3 тис. проваджень
21 жовтня 2025, 20:47
"Я зупинив 8 військових конфліктів – і 9-та наближається", – Дональд Трамп
21 жовтня 2025, 20:29
В Україні зріс середній розмір виплат постраждалим у ДТП
21 жовтня 2025, 20:24
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
21 жовтня 2025, 19:59
