У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"

У 2025 році в Україні спостерігається зростання кількості проваджень проти чоловіків, які порушують правила військового обліку

Про це свідчать дані Опендатабот, передає RegioNews.

Найбільше таких випадків — у Києві, де зафіксовано понад сім тисяч проваджень. Далі йдуть Суми, Одеса, Дніпро і Харків. На заході країни — найнижчі показники: у Львівській області їх трохи більше шестисот, на Рівненщині — менш як п’ятсот, а в Івано-Франківській — трохи більше трьохсот.

Загалом із початку року відкрито понад 47 тисяч проваджень за порушення військового обліку, що в середньому становить близько 4,5 тисячі щомісяця.

Переважна більшість штрафів — для чоловіків, але є й 98 випадків, коли оштрафували жінок. Найяскравішим є випадок на Сумщині: двоє чоловіків отримали по дев’ять штрафів кожен.

Розміри штрафів у період воєнного стану значно зросли. За неявку у військкомат або неподання інформації до ТЦК штраф може сягати понад 25 тисяч гривень.

Причини такої регіональної різниці в кількості проваджень можуть бути пов’язані як із демографією, так і з активністю роботи територіальних центрів комплектування.

