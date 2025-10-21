19:59  21 жовтня
21 жовтня 2025, 23:30

В Україні за тиждень подорожчали овочі: які тепер ціни

21 жовтня 2025, 23:30
В Україні за тиждень змінились ціни на продукти. Зокрема, подорожчали огірки, картопля та помідори

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

За тиждень картопля подорожчала до 11-13 гривень за кілограм. Білокачанна капуста, яка чотири тижні дешевшала, тепер зросла в ціні до 9-12 гривень за кілограм. Огірок зріс в ціні до 75-105 гривень за кілограм. Помідор тепер подорожчав до 28-80 гривень за кілограм.

Солодкий перець теж зріс у ціні: тепер кілограм в середньому коштує 60-80 гривень. Цвітна капуста навпаки подешевшала: до 27-40 гривень за кілограм.

Кабачок подорожчав до 45-50 гривень за кілограм. Баклажан зріс у ціні до 40-50 гривень за кілограм. При цьому часник подешевшав до 60-120 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.

